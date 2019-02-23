В Днепропетровской области на заброшенной ферме вблизи элеватора в поселке Партизанское Днепровского района на мужчину упала железобетонная плита. Он погиб на месте инцидента, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 23 февраля.
Информация о трагедии была получена около полудня. Через два часа спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего. Ему было примерно 45 лет.
Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.
Cмотрите фотогалерею: Под Днепром мужчину убило бетонной плитой
Ранее в Днепре в одной из квартир жилого дома на проспекте Петра Калнышевского упала железобетонная плита и травмировала 31-летнего мужчину. Такде были заблокирован двери в помещение.
Также в Мариуполе на меткомбинате ММК Ильича произошло обрушение железобетонной плиты, в результате чего погиб рабочий, еще один пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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