Лента RSS
Подписаться на ленту
23 февраля 2019, суббота, 22:57
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
23. 02. 2019

В Италии из-за урагана погибли четыре человека

Не менее четырех человек стали жертвами сильного урагана в Италии. Об этом сообщает АNSA в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев, разрушению зданий и других конструкций. Так, вблизи Фрозиноне сильный ветер вызвал обвал стены дома, в результате чего погибли два человека.

Еще один человек погиб вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Также возле Рима погиб 14-летний подросток, после того как на него из-за порыва ветра упала лестница.

Кроме того, вблизи Неаполя дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. Женщина получила травму головы. Ребенок не пострадал.

Отмечается, что ураган свирепствует и в регионе Кампания. Из-за непогоды в регионе закрыли все школы и остановили сообщение с соседними островами.

Ранее в турецкой Анталье смерч перевернул автобус с 12 пассажирами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолета. Пострадали два человека. Сильный ветер перевернул также один микроавтобус и два трапа. Кроме этого, два самолета получили серьезные повреждения, пострадал и полицейский вертолет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.