Супрун опровергла "фейк" о пользе витамина С при простуде

Польза витамина С для лечения простуд – еще один миф, как и то, что больше всего этого витамина в лимонах. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в субботу, 23 февраля.

"Польза витамина С для лечения простуд, "улучшения самочувствия" – это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк по миру", – заявила Супрун.

По ее словам, более поздние независимые адекватно спланированные исследования не подтвердили тезисы о большой пользе витамина С в лечении простуды.

"Некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять. Но не в случае превышения дозы, а при потреблении дневной потребности", – написала она.

Супрун напомнила, что в день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С, а в случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.

"А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоту, изжогу, головную боль и бессонницу", – отметила она.

В то же время Супрун отметила, что в лимонах действительно есть витамин С, но дольки лимона или чая с ним мало – чтобы употребить 90 мг витамина С следует съесть большой лимон вместе с кожурой, потому что аскорбиновой кислоты там не так и много.

"Лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви", – добавила она.

Ранее Ульяна Супрун разрешила ходить в школу детям с кашлем и насморком. Но есть исключения – периоды эпидемии гриппа. "В такое время кашель, насморк или больное горло – веская причина оставить ребенка дома", – заявила чиновница.

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Источник: korrespondent.net