Мадуро разорвал дипотношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 23 февраля, объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что венесуэльские дипломаты, аккредитованные в Колумбии, должны покинуть соседнюю страну за 24 часа.

Заявление Мадуро было сделано на фоне обострения отношений между двумя странами. В Колумбии находится один из центров по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Кроме того, на территории Колумбии активизировалась венесуэльская оппозиция.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что несколько грузовиков с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы.

Напомним, 21 февраля Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Операция сопровождалась столкновениями между активистами, ожидающими прибытия конвоев с гуманитарной помощью, и военнослужащими нацгвардии Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net