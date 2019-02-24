В Техасе разбился грузовой Boeing

На юго-востоке Техаса недалеко от города Анауак в субботу, 23 февраля, потерпел крушение грузовой самолет авиакомпании Atlas Air. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в Twitter.

По данным ФАУ, двухмоторный Boeing 767 совершал перелет из Майами в Хьюстон. Он разбился примерно в 12.45 по местному времени (20.45 по киевскому времени).

По предварительной информации, на борту находились три человека. В управлении шерифа округа Чеймберс сообщили, что выживших в авиакатастрофе не обнаружили.

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Ранее сообщалось, что в штате Техас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net