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24. 02. 2019

Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина

 
Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд назначена на пост посла Саудовской Аравии в США. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщило Саудовское агентство новостей.
 
Отмечается, что согласно указу наследного принца и первого заместителя премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, действующего от имени короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, принцесса Рима получает ранг министра.
 
Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 года по 2005 год. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.
 
В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.

Ранее король Саудовской Аравии снял с поста посла королевства в США своего сына Халеда бен Салмана и назначил его заместителем министра обороны в ранге министра.

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Напомним, в 2018 году впервые в истории Саудовской Аравии женщины получили возможность работать нотариусами.

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Источник: korrespondent.net

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