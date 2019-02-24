На границе с Венесуэлой пострадали почти 300 человек − МИД Колумбии

В результате столкновений на границе Колумбии и Венесуэлы пострадали по меньшей мере 285 человек. Об этом в субботу, 23 февраля, заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.
"В настоящее время 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы", − уточнил министр.
По его данным, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.
Ранее венесуэльские силовики пытались разогнать граждан Колумбии и Венесуэлы, которые собрались на мосту имени Симона Боливара, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи.
Во время столкновений сотрудники полиции Венесуэлы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией.
По данным СМИ, погибли четыре человека.
В настоящее время граница Венесуэлы с Бразилией и Колумбией закрыта по решению президента Николаса Мадуро.
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Источник: korrespondent.net
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