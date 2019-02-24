СМИ: В Белом доме опасаются уступок Трампа КНДР

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа опасаются того, что американский лидер под давлением может пойти на серьезные уступки лидеру КНДР Ким Чен Ыну на встрече в Ханое. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации.

Совеседники издания полагают, что Трамп может сделать такой шаг в связи с желанием добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое он представит, как свою политическую победу.

Как отмечает газета, американский лидер надеется, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет в центре внимания СМИ по всему миру, как и прошлогодний саммит. При этом на фоне переговоров внутриполитические проблемы США, такие как расследование российского вмешательства, отойдут на второй план.

Ряд помощников президента США скептически высказались в отношении перспектив прогресса в диалоге с КНДР. Хотя Трамп трактовал саммит в Сингапуре как свою победу, реальных подвижек в процессе ядерного разоружения за переговорами не последовало.

Представители делегаций двух стран до сих пор не пришли к единому пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркивает издание.

Так, американские дипломаты, которые ведут переговоры в Ханое со своими коллегами из КНДР, рассказали, что хотят добиться подробной дорожной карты для полной и поддающейся проверке денуклеаризации, в то время как Пхеньян стремится освободиться от международных экономических санкций.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Вторая встреча лидеров на высшем уровне пройдет 27-28 февраля в Ханое.

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Источник: korrespondent.net