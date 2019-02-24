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24. 02. 2019

Глава Колумбии вернул в страну грузовики с помощью

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил в субботу, 23 февраля, что президент Колумбии Иван Дуке отдал приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

"Были приняты меры по прямому указанию президента Дуке. Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются", − заявил министр.

Он также добавил, что решение было принято "для защиты гуманитарной помощи, которая не была сожжена ранее".

Ранее сообщалось, что во время столкновений на границе Венесуэлы и Колумбии были сожжены три грузовика с гумпомощью. 

По данным МИД Колумбии, пострадали не менее 285 человек. СМИ сообщают о четырех погибших.

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Источник: korrespondent.net

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