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24. 02. 2019

В Австралии на фото попала "сексуальная" коала

Фотограф из Великобритании Росс Лонг сделал забавный снимок самца коалы во время путешествия по Австралии. Фотография за несколько дней набрала несколько тысяч лайков в Instagram.
 
Сам Росс уточнил, что наткнулся на самца коалы, расположившегося на дереве, абсолютно случайно. При этом животное довольно долго сидело неподвижно и смотрело на незнакомца.
 
Он также добавил, что коала выглядел "даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами".
 
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Допис, поширений Ross Long | Sydney | Australia (@rosslongphotography)

 
В Австралии коала нашла удочку и "решила рыбачить"
 
Ранее в сети появилось видео с "самой спокойной в мире" коалой. 

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Источник: korrespondent.net

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