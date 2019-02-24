В Австралии на фото попала "сексуальная" коала

Фотограф из Великобритании Росс Лонг сделал забавный снимок самца коалы во время путешествия по Австралии. Фотография за несколько дней набрала несколько тысяч лайков в Instagram.
Сам Росс уточнил, что наткнулся на самца коалы, расположившегося на дереве, абсолютно случайно. При этом животное довольно долго сидело неподвижно и смотрело на незнакомца.
Он также добавил, что коала выглядел "даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами".
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Допис, поширений Ross Long | Sydney | Australia (@rosslongphotography)
В Австралии коала нашла удочку и "решила рыбачить"
Ранее в сети появилось видео с "самой спокойной в мире" коалой.
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Источник: korrespondent.net