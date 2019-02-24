Итоги 23.02: Maruv под вопросом и забытый праздник

Maruv победила в финале нацотбора на Евровидение, но не утверждена окончательно

Певица Maruv победила в финале национального отбора на Евровидение-2019. Она опередила Freedom jazz и KAZKA, получив пять баллов от членов жюри и шесть от телезрителей.

Позже стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины согласует кандидатуру представителя Украины на Евровидении-2019 в течение 48 часов.

Несмотря на победу Maruv в нацотборе, решение о ее участии в конкурсе окончательно не принято. Певица в течение суток должна ответить на вопросы, касающиеся концертной деятельности в РФ.

Порошенко высказал поддержку всем, кто забыл праздник 23 февраля

Президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает тех, кто уже забыл, что еще несколько лет назад в Украине праздновали День защитника Отечества, который совпадал с праздником российской армии.

"Сегодня − 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл", − подчеркнул глава государства.

Ким Чен Ын выехал на саммит с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился на бронированном поезде во Вьетнам на вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По данным СМИ, поезд Ким Чена пересек границу с Китаем, однако его точный маршрут неизвестен.

Мадуро разорвал все отношения с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

Он принял такое решение после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Колумбии гуманитарную помощь.

Во время столкновений на границе сгорели три грузовика с гуманитарным грузом и пострадали около 300 человек.

Президент заявил, что объем экспорта в ЕС приближается к 50%

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что доля Евросоюза в украинском экспорте приближается к 50% и сейчас составляет 42,6%.

Источник: korrespondent.net