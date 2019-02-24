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24. 02. 2019

Появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии

Дом, где вместе с семьей жил знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, снесли, сообщает Sky News. 

Здание, известное под названием Монако, уничтожили с помощью контролируемого взрыва. Несколько десятков дет оно простояло в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке города Медельин. Эскобар жил там до 1988 года и уехал после покушения за пять лет до своей смерти.

В этом доме работал музей, где хранили личные вещи и фотографии наркобарона. Им заведовал его старший брат Роберто Эскобар Гавирия. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвященный пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу".

Теперь на его месте хотят построить парк и установить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.

Пабло Эмилио Эскобар Гавирия - колумбийский наркобарон и политический деятель. Эскобар заработал огромные деньги на наркобизнесе. В 1989 году журнал Forbes оценил его состояние более чем в 3 миллиарда долларов. На следующий день после своего 44-го дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар был застрелен снайпером колумбийской полиции на крыше дома.

Как сообщалось, на границе США и Мексики нашли тоннель для наркотиков. Федеральная полиция Мексики заявила, что длина тоннеля составляет около 32 футов и это уже третий подобный обнаруженный тоннель за месяц.

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Источник: korrespondent.net

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