Обстрелы на Донбассе: погиб один военный

За минувшие сутки, 23 февраля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось восемь раз. Было выпущено 44 мины калибров 120 и 82 мм, сообщает штаб ООС.

"Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщили в штабе.

Отметили также, что на каждый вражеский обстрел подразделения ООС отвечали огнем дежурных огневых средств. В результате, по данным разведки, 23 февраля двое сепаратистов уничтожены и двое ранены.

От начала суток воскресенья, 24 февраля, сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных возле шести населенных пунктов в районе операции Объединенных сил.

Напомним, за сутки 22 февраля сепаратисты 14 раз обстреляли позиции ВСУ. При этом восемь раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net