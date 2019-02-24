В Индии из-за отравления алкоголем погиб 131 человек

В результате отравления фальсифицированными спиртными напитками в индийском штате Ассам погиб 131 человек, десятки человек в госпитале. Об этом сообщает портал The Quint со ссылкой на местную полицию.

Кроме того, десятки отравившихся остаются в больницах.

В связи с тем, что число погибших растет, правительство штата Ассам в субботу, 23 февраля, запретило производство вещества "лали гур". Отмечается, что вещество использовалось для кормления коров, однако индусы стали использовать его для производства контрафактного спиртного.

Ранее сообщалось, что не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. Еще около 200 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии. Также сообщалось о 50 погибших и 50 пострадавших в результате отравления алкоголем в Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net