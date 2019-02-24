В Молдове начались парламентские выборы

В воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61. Избирательные участки открыты для голосования с 7.00 до 21.00, сообщает Укринформ.

Особенностью нынешних парламентских выборов в Молдове является то, что они впервые проходят по новой смешанной системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам, а остальные 51 – по одномандатным округам. Избирателям дважды предстоит голосовать: в одном из бюллетеней внесены претенденты на места в парламенте от политических партий и движений, в другом – кандидаты в депутаты по одномандатным округам.

Аналогична ситуация и при голосовании на консультативном референдуме. В одном из бюллетеней гражданам предстоит ответить на вопрос, согласны ли они с сокращением количества депутатов со 101 до 61, а во втором включен вопрос о согласии (или несогласии) избирателей с отзывом депутатов в случае невыполнения ими депутатских обязательств.

Отметим, что на нынешних выборах предвыборная агитация разрешена и в день голосования. Запрет на агитацию действует только в помещении избирательных участков.

Мониторинг процесса голосования будут проводить более четырех тысяч отечественных и иностранных наблюдателей.

Общественный порядок на выборах охраняют более 8 тысяч полицейских.

Основными конкурентами на выборах являются Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок ACUM (Сейчас), в состав которого входят партии Действие и солидарность и Платформа Достоинство и правда.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам – 8%.

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Молдовы попал в ДТП. Одна из машин кортежа столкнулась со встречным автомобилем. В аварии никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net