Лента RSS
Подписаться на ленту
24 февраля 2019, воскресенье, 11:26
+2°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
24. 02. 2019

На авиашоу в Индии сгорели почти 300 авто

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров. Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолет. В настоящий момент огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не сообщаеся. Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.

Как сообщалось, на фестивале в Канаде сгорели 34 авто. Загорелось поле, которое использовали как стоянку. Огонь полностью уничтожил 19 машин и частично повредил 15.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.