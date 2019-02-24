На авиашоу в Индии сгорели почти 300 авто

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака. Об этом 23 февраля сообщает телеканал NDTV.

Пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходит международный авиасалон. Пожаром были охвачены транспортные средства от автобусов и легковых автомобилей до мотоциклов и скутеров. Предполагаемой причиной пожара, по мнению работников полиции, могла стать непогашенная сигарета, выброшенная кем-то в сухую траву. Сильный ветер поспособствовал быстрому распространению огня.

На место пожара прибыли 12 пожарных машин, для оценки ситуации был запущен вертолет. В настоящий момент огонь удалось локализовать.

Информация о пострадавших не сообщаеся. Работа авиасалона была временно приостановлена, начато расследование обстоятельств возникновения пожара.

Как сообщалось, на фестивале в Канаде сгорели 34 авто. Загорелось поле, которое использовали как стоянку. Огонь полностью уничтожил 19 машин и частично повредил 15.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net