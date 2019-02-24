Митрополит Павел: Уния, насаждавшаяся путем грубого силового давления, оказалась домом на песке

Митрополит Минский и Заславский Павел выступил с посланием по случаю 180-летия Полоцкого церковного собора 1839 года, упразднившего в Беларуси Греко-католическую церковь под предлогом воссоединения верующих.

Напомним, празднования с участием главы БПЦ, посвященные этой дате, начались в Полоцке 24 февраля богослужением в Софийском соборе.

«Деяния Полоцкого Собора по сей день впечатляют своей масштабностью. Благодаря Собору с Православной Церковью воссоединились свыше одной тысячи шестисот приходов, более полутора тысяч священнослужителей и более одного миллиона шестисот тысяч человек. Епископ Иосиф (Семашко), инициатор и вдохновитель Полоцкого Собора, всю свою дальнейшую жизнь посвятил духовному просвещению воссоединенной паствы и утверждению ее во Святом Православии. После возведения в сан митрополита Литовского и Виленского, Преосвященный Иосиф неустанно проповедовал Евангелие, заботился о всестороннем образовании и нравственном росте духовенства, всегда был чуток и внимателен к нуждам простых верующих, являя удивительный пример единства слова и дела, крепости веры, стойкости духа, любви к Богу и ближним. Люди шли за владыкой Иосифом, видя в нем доброго пастыря, действительно готового душу свою положить за овец», – рассуждает в послании митрополит Павел, сообщает church.by.

«Главный итог Полоцкого Собора очевиден и неоспорим: большинство жителей богохранимой страны нашей являются православными христианами. Полоцкий Собор выразил народное стремление к единству с Матерью-Церковью, подтвердив, что никакой земной силе не дано уничтожить правду и Церковь Христову», – резюмирует глава БПЦ, добавляя: «Уния, насаждавшаяся путем грубого силового давления, лжи и обмана, обернулась множеством бед и страданий для восточных славян, а в исторической перспективе оказалась домом, построенным на песке (Мф. 7:26), который естественным образом бесславно рухнул. История свидетельствует, что такой конец уготован всем, кто посягает на Церковь Христову».

В послании митрополит Минский и Заславский коснулся также ситуации в Украине: «Государственная власть в союзе с Константинопольским патриархатом открыто нарушает единство украинского Православия, вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины. Поощряя созданную из раскольников псевдоцерковную структуру, они провоцируют акты насилия в отношении канонической Украинской Православной Церкви. В сложившейся ситуации считаем своим долгом вновь и вновь возвысить свой голос в поддержку Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия».

Источник: krynica.info