В Голландии выставлена на продажу католическая епископская кафедра

В Нидерландах в Утрехте на продажу выставлено здание католического кафедрального собора святой Екатерины – из-за низкой посещаемости и отсутствия средств на содержание святыни.

Наиболее вероятным потенциальным покупателем здания собора является «Museum Catharijne Convent» — это бывший монастырь святой Екатерины, ставший сегодня галереей религиозного искусства.

Прихожане подготовили петицию, чтобы приостановить продажу храма, сообщает sedmitza.ru со ссылкой на британские издания.

Прихожане уверены, что существует вероятность того, что количество католиков в городе со временем возрастет. Сегодня петиция набрала 1655 голосов. «Закрытие Кафедрального собора таким образом может устранить видимое присутствие католицизма в городе, что приведет к тому, что община не будет развиваться в будущем», —г оворится в ней.

Храм кармелитского монастыря был построен на рубеже XV-XVI веков. После Нидерландской революции и протестантской Реформации храм был передан кальвинистам. Храм вернули Католической Церкви в XIX веке, а кафедральным он стал в 1853 году после восстановления католической архиепархии Утрехта.

Если храм продадут, то епископскую кафедру перенесут в приход святого Августина в Утрехте либо в католический храм в Апельдорне, расположенный в 40 милях от Утрехта. Это будет первый случай в истории Католической Церкви в Голландии, когда епископскую кафедру перенесут из-за нехватки средств и низкой посещаемости.

Количество католиков в Утрехте в 1980 году составляло 942 тысяч человек, к 2014 году упало до 750 тысяч, к 2017 году численность католиков городе немного выросло и составляет 754 тысяч человек.

Источник: krynica.info