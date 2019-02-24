В Бобруйске провели семинар по суицидологии

В Бобруйске 20 и 21 февраля о благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима на базе Бобруйского торгово-экономического колледжа прошел 2-х дневный семинар-практикум «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и иного деструктивного поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи суицидентам в современных условиях».

Участниками стали заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ, психологи, психиатры и психотерапевты учреждений здравоохранения, руководители молодежных объединений, сообщает bobreparhiya.by.

Спикером стал Михаил Хасьминский опытный практик, который более десяти лет работает в суицидологии и имеет опыт очного консультирования сотен суицидентов, а также имеет большой опыт заочного консультирования суицидентов и членов их семей.

Содержание семинара носило практический характер. Докладчик поделился опытом работы, дал важные психологические рекомендации, которые могут быть использованы в работе с людьми, находящимися в кризисной ситуации.

Источник: krynica.info