В Жодино прошли соревнования в честь Дня православной молодежи

В Жодино 17 февраля прошли спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня православной молодежи

По приглашению клирика храма иконы Божией Матери «Избавительница» иерея Иоанна Тютюнникова при поддержке руководителя отдела Борисовской епархии по работе с молодежью протодиакона Сергия Керко в в состязаниях на базе СШ № 8 приняли участие молодые люди из приходов Жодинского и Борисовского благочиний, сообщает borisoveparhia.by.

Спортивные состязания по различным видам спорта начались после совместной молитвы участников.

Источник: krynica.info