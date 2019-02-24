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24. 02. 2019

В Жодино прошли соревнования в честь Дня православной молодежи

В Жодино 17 февраля прошли спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня православной молодежи

По приглашению клирика храма иконы Божией Матери «Избавительница» иерея Иоанна Тютюнникова при поддержке руководителя отдела Борисовской епархии по работе с молодежью протодиакона Сергия Керко в в состязаниях на базе СШ № 8 приняли участие молодые люди из приходов Жодинского и Борисовского благочиний, сообщает borisoveparhia.by.

Спортивные состязания по различным видам спорта начались после совместной молитвы участников.

Источник: krynica.info

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