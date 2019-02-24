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24. 02. 2019

Молдова обвинила РФ во вмешательстве в выборы

Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

"Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами", - сказал Канду журналистам на участке голосования.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.  Избирательные участки открыты для голосования с 7.00 до 21.00.

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Источник: korrespondent.net

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