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24. 02. 2019

В Сирии подорвался автобус, погибли более 20 мирных граждан

В Сирии на мине подорвался автобус, в результате погибли более 20 гражданских лиц. Об этом сообщает SANA.

"Более 20 мирных жителей были убиты в результате взрыва мины в районе долины Вади аль-Азиб в сельской местности Саламия", - говорится в сообщении.

По словам источника издания в полиции, мину на дороге заложили террористы Исламского государства. Тела погибших, которые были простыми гражданскими, возвращающимися с работы, были доставлены в больницы Саламия и Хама.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинут Сирию за три месяца. Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля. По данным источников, Пентагон рассчитывает, что за это время в Вашингтоне должны окончательно решить вопрос защиты курдов от возможной атаки со стороны Турции.

Напомним, еще в четверг в Белом доме сообщали, что намерены оставить в Сирии около 200 военных. 

Как сообщалось, в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

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Источник: korrespondent.net

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