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24. 02. 2019

Лидер ОУН ударил кружкой телеведущего

Глава провода ОУН Николай Коханивский в эфире ток-шоу на телеканале NEWSONE метнул кружку в бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского.

Видео инцидента доступно в сети. Гости студии обсуждали скандальную выставку "Квантовый скачок Шевченко", сорванную националистами. Во время обсуждения между Коханивским и Пальчевским возник конфликт.

Так, глава ОУН перебил Пальчевского, а тот в резкой манере осадил Коханивского, дав "команду сидеть". Коханивский, в свою очередь, предупредил, что за команду можно и "в табло получить". После обмена выпадами Коханивский взял стоявшую рядом кружку и швырнул в Пальчевского, попав ему в плечо.

"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - предупредил глава ОУН.

Ранее сообщалось, что в киевском метро ножом уничтожили портреты Шевченко. Выставку про Тараса Шевченко в метро столицы досрочно отменяют из-за вандала с ножом, который испортил постеры. По информации СМИ, это сделала националист.

Напомним, в Киеве появились необычные портреты Шевченко. Украинский поэт и художник представлен в самых неожиданных амплуа: мастера Йоды из Звездных войн, Фриды Кало, Статуи свободы и т.д.

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Источник: korrespondent.net

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