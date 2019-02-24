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24. 02. 2019

Прокуратура ведет более 1500 дел по аннексии Крыма

В прокуратуре Автономной республике Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта, по 21 есть обвинительные приговоры, вступившие в силу, заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. 

Кроме того, около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов - в судах, вынесено 7 приговоров.
 
Как сообщил Мамедов, прокуратура АРК установила более 19 тысяч человек  -  сотрудников правоохранительных органов, которые работали в госорганах на момент оккупации.
 
 
"Еще есть органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова", - отметил он.
 
Напомним, что ранее в аннексированном Крыму российские силовики задержали 18-летнего гражданина Украины при попытки въезда на полуостров через пункт пропуска Армянск.
 

Источник: korrespondent.net

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