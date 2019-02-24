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24. 02. 2019

На Донбассе погиб военный, еще один ранен

 
В ночь на 24 февраля сепаратисты осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
 
По данным штаба, обстрел произошел около 5 утра.
 
"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Люди едва успевали прятаться от взрывов", - сообщили в штабе.
Результаты обстрелов
На месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины, добавили в штабе.
 
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. ... С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции ОС, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм", - сообщили в штабе.
 
В результате обстрелов в течение 24 февраля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
 
Напомним, что за минувшие сутки, 23 февраля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
 

Источник: korrespondent.net

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