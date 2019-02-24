Лента RSS
Подписаться на ленту
24 февраля 2019, воскресенье, 18:17
+2°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
24. 02. 2019

ГБР задержала на взятке командира воинской части

 
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), разоблачили командира одной из военных частей в Ровенской области в вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тысяч долларов.
 
По данным ГБР, руководитель воинской части вымогал у одной из коммерческих структур "откат" в 10 тысяч долларов за заключенные в 2018 году контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территорию этой части. 
 
Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов. Получение 3 тысяч долларов правоохранители задокументировали ранее.
 
Продолжаются следственные действия. 
 
Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.