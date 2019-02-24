ГБР задержала на взятке командира воинской части

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), разоблачили командира одной из военных частей в Ровенской области в вымогательстве от представителя коммерческой структуры 10 тысяч долларов.

По данным ГБР, руководитель воинской части вымогал у одной из коммерческих структур "откат" в 10 тысяч долларов за заключенные в 2018 году контракты по поставке оборудования видеонаблюдения на территорию этой части.

Командира воинской части задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7 тысяч долларов. Получение 3 тысяч долларов правоохранители задокументировали ранее.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику.

Источник: korrespondent.net