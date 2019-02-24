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24. 02. 2019

Трамп поделился ожиданиями перед второй встречей с Ким Чен Ыном

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от КНДР продолжения прогресса.
 
"Завтра утром я отправляюсь в Ханой, Вьетнам, на саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на прошлом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?", - написал Трамg в своем Twitter.

Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, early tomorrow for a Summit with Kim Jong Un of North Korea, where we both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore. Denuclearization?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.
 
Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын выехал в Ханой на бронированном поезде на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
 
 
Напомним, встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.
 
12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
 
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Источник: korrespondent.net

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