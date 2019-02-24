Кравчук возмущен отсутствием президентской пенсии

Отсутствие в Украине специальной президентской пенсии позорит страну, заявил президент Леонид Кравчук, передает NV.ua.

Отвечая на вопрос о том, высокая ли пенсия у экс-президента, Кравчук сказал: "А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тысяч гривен, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь".

Первый президент считает, что дело не в деньгах, а в справедливости.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч, - добавил он. - Я взял на руки это государство, и я пока еще жив, а мне не могут назначить содержание даже в 5 грн. Сколько стою - столько дайте!".

Кравчук стал президентом в декабре 1991 года. На внеочередных президентских выборах 1994 года он проиграл Леониду Кучме, который вслед за ним и возглавил страну.

Источник: korrespondent.net