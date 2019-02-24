В Ватикане обсудили сексуальное насилие по отношению к детям

В Ватикане, в воскресенье, 24 февраля, прошла первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников, сообщает Радио Свобода.

Во встрече принял участие Папа Римский, около 200 епископов и других иерархов.

"Это явление должно быть стерто с лица земли ... Церковь удвоит свои усилия, направленные на искоренение домогательств к детям в своих рядах", - заявил Папа Франциск в своем выступлении.

Он признал, что в прошлом действия священников "нередко покрывались их руководством", и пообещал, что это не повторится.

О конкретных мерах, которые будут приняты, Франциск не сказал.

Также он отметил, что домогательства к детям являются более широкой общественной проблемой, чем принято считать, и большая часть подобных случаев происходит не в церкви, а в семьях.

Напомним, что в США 301 священник в штате Пенсильвания сексуально эксплуатировал подростков в течение 70 лет. После этого другие штаты начали собственные расследования.

Папа Римский активно начал поднимать данный больной для церкви вопрос.

Источник: korrespondent.net