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24. 02. 2019

В Ватикане обсудили сексуальное насилие по отношению к детям

 
В Ватикане, в воскресенье, 24 февраля, прошла первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников, сообщает Радио Свобода.
 
Во встрече принял участие Папа Римский, около 200 епископов и других иерархов. 
 
"Это явление должно быть стерто с лица земли ... Церковь удвоит свои усилия, направленные на искоренение домогательств к детям в своих рядах", - заявил Папа Франциск в своем выступлении.
 
Он признал, что в прошлом действия священников "нередко покрывались их руководством", и пообещал, что это не повторится.
 
О конкретных мерах, которые будут приняты, Франциск не сказал.
 
Также он отметил, что домогательства к детям являются более широкой общественной проблемой, чем принято считать, и большая часть подобных случаев происходит не в церкви, а в семьях.  
 
Напомним, что  в США 301 священник в штате Пенсильвания сексуально эксплуатировал подростков в течение 70 лет. После этого другие штаты начали собственные расследования.

Папа Римский активно начал поднимать данный больной для церкви вопрос.

Источник: korrespondent.net

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