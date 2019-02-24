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24. 02. 2019

В Бангладеш пытались захватить самолет со 140 пассажирами

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Лайнер со 142 пассажирами на борту был окружен силами безопасности в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.

Как сообщает агентство, пассажиров благополучно вывели из самолета.

twitter.com/sidhant

Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.

Пока неизвестно, почему подозреваемый, которому, предположительно, около 25 лет, попытался угнать самолет.
 
Напомним, что самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука.
 

Источник: korrespondent.net

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