В Бангладеш пытались захватить самолет со 140 пассажирами

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Лайнер со 142 пассажирами на борту был окружен силами безопасности в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.

Как сообщает агентство, пассажиров благополучно вывели из самолета.

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Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.

Пока неизвестно, почему подозреваемый, которому, предположительно, около 25 лет, попытался угнать самолет.

Напомним, что самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука.

Источник: korrespondent.net