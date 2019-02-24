В Бангладеш пытались захватить самолет со 140 пассажирами

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
Лайнер со 142 пассажирами на борту был окружен силами безопасности в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.
Как сообщает агентство, пассажиров благополучно вывели из самолета.
Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.
Источник: korrespondent.net
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