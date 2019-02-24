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24. 02. 2019

На Майдане провели вече за честные выборы

 
В центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практики подкупа избирателей, пишет Интерфакс-Украина.
 
Организаторами вече выступили ВО Свобода, Правый сектор, Сокол, ОУН, Конгресс украинских националистов, С14 и другие организации, Участие в вече, по данным СМИ, приняли несколько тысяч человек.
 
Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.
 
По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, "будут жестко преследовать". 
 
Напомним, что полиция Киева начала уголовное производство по факту призывов в соцсети принять участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты за вознаграждение в 600 гривен. 
 

Источник: korrespondent.net

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