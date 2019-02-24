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24. 02. 2019

Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены

 
Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что до конца пребывания при власти  президента Венесуэлы Николаса Мадуро остаются считанные дни.
 
"Тяжело делать предсказания. Я уверен, что венесуэльский народ приложит все усилия, чтобы дни Мадуро у власти были сочтены", - сказал Помпео в интервью CNN, комментируя вооруженный ответ режима Мадуро на попытки США предоставить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
 
Помпео также обвинил вооруженных сторонников Мадуро, известных как "коллективос", в применении насилия на границе.
 
Ранее Помпео в своем Twitter назвал Николаса Мадуро "больным тираном" и пообещал принять меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле.
 
Напомним, накануне в Венесуэлу не смогли доставить гуманитарную помощь США. Пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.
 
Войска на границе применили слезоточивый газ и резиновые пули в столкновениях с мирными жителями. В результате погибли по меньшей мере два человека, десятки пострадали. На границе с Колумбией сожгли несколько грузовиков с гуманитарной помощью.
 

Cмотрите фотогалерею: Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены

 
Более 100 военнослужащих Венесуэлы дезертировали и сбежали в Колумбию.
 

Источник: korrespondent.net

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