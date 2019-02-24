В Полтаве горит рынок

В Полтаве в воскресенье, 24 февраля, около 18:00 начался пожар в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода, огонь распространился на крытый рынок, сообщает местное издание Полтавщина.

Загорелись магазин Обувной Бум, отделение сети магазинов Ева. Соседние точки реализации превентивно выносят товары из помещений.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу. На месте происшествия работают восемь автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей. Для тушения они используют две лестницы. Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.

Напомним, что в Одессе утром в пятницу, 22 февраля, произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Ришельевская, в результате чего были эвакуированы 40 человек.