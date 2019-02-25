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25. 02. 2019

Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве

 
Пожар торговых помещений на территории бывшего Полтавского турбомеханического завода ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Полтавской области в ночь на 25 февраля.
 
Отмечается, что на месте работали 39 спасателей и 11 единиц техники. По предварительной информации ГосЧС, пострадавших нет. 

Cмотрите фотогалерею: Спасатели потушили крупнейший пожар в Полтаве


В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод
 
Напомним, вечером 24 февраля произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на один из магазинов и крытый рынок.

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Источник: korrespondent.net

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