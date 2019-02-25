Наказание за нарушения на выборах хотят ужесточить



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на поддержку народными депутатами законопроекта об усилении ответственности за нарушения на выборах, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы МВД, в законопроекте предусмотрены наказания за серьезные нарушения более серьезными сроками, чем это определено сейчас.

"Мы вносим в Парламент и очень рассчитываем на то, что депутаты примут этот законопроект. Речь идет об усилении ответственности за нарушения на выборах, чтобы наказывать за серьезные нарушения более строгими сроками. Я уверен, что депутаты поддержат этот законопроект, потому что их лидеры везде заявляют, что хотят честных выборов", – сказал Аваков.



Кто качает урну. Роль силовиков в выборах

По состоянию на 24 февраля полицией зарегистрировано 89 уголовных производств, всего поступило 1871 обращения. Чаще всего поступают заявления о подкупе, заявления о незаконной наружной рекламе и хулиганстве.

Напомним, ранее Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net