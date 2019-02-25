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25. 02. 2019

Наказание за нарушения на выборах хотят ужесточить


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на поддержку народными депутатами законопроекта об усилении ответственности за нарушения на выборах, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По словам главы МВД, в законопроекте предусмотрены наказания за серьезные нарушения более серьезными сроками, чем это определено сейчас.
 
"Мы вносим в Парламент и очень рассчитываем на то, что депутаты примут этот законопроект. Речь идет об усилении ответственности за нарушения на выборах, чтобы наказывать за серьезные нарушения более строгими сроками. Я уверен, что депутаты поддержат этот законопроект, потому что их лидеры везде заявляют, что хотят честных выборов", – сказал Аваков.
 
По состоянию на 24 февраля полицией зарегистрировано 89 уголовных производств, всего поступило 1871 обращения. Чаще всего поступают заявления о подкупе, заявления о незаконной наружной рекламе и хулиганстве.
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Напомним, ранее Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать.

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Источник: korrespondent.net

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