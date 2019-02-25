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25. 02. 2019

Спасение туристов в Карпатах: трое спасателей обратились в больницу


После проведения поисково-спасательной операции по поиску заблудившихся в Карпатах туристов, трое спасателей обратились в больницу за помощью, сообщила пресс-служба ГосЧС в воскресенье, 24 февраля.

"После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом – обморожение верхних конечностей и лица", – говорится в сообщении.

Пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов. В район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших. 24 февраля все выжившие туристы были спасены.

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Источник: korrespondent.net

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