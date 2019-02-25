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25. 02. 2019

Демократы лидируют на парламентских выборах в Молдове


По предварительным данным, на выборах в национальный парламент Молдовы после обработки 35% протоколов лидирует правящая Демократическая партия. Об этом сообщает 
пресс-служба Центризбиркома страны.
 
"После обработки 35% протоколов Демократическая партия лидирует в 22 одномандатных округах, Партия социалистов – в 17 округах, избирательный блок ACUM – в 6 округах, партия ШОР – в двух, Наша партия – в одном округе", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%.
 
Напомним, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы и референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.  
 
Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил РФ в попытках вмешаться в выборы в стране.

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Источник: korrespondent.net

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