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25. 02. 2019

Назван лидер на выборах в парламент Молдовы


Партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75% на выборах в парламент по партийным спискам после обработки 95% протоколов, сообщает пресс-служба Центризбиркома страны.

Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.

Остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте Молдовы. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства.

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет.

На момент закрытия участков избирателей составила 49,07%. На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан.

Напомним, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы и референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61. Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил РФ в попытках вмешаться в выборы в стране.

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Источник: korrespondent.net

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