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25. 02. 2019

Двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама


Двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына из Австралии, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама накануне саммита лидеров США и Северной Кореи, сообщает Reuters.
 
По словам мужчины, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.
 
"У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира – мощное оружие против любой диктатуры", – заявил Говард Х.
 
Ранее у двойника северокорейского лидера уже возникали проблемы с властями Сингапура, где проходил прошлый саммит Трампа и Ким Чен Ына. Так, в 2018 году ему запретили приближаться к месту встречу двух лидеров.
 
Напомним, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Сообщалось, что Ким Чен Ын почти три дня будет ехать на встречу с Трампом.

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Источник: korrespondent.net

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