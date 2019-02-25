Итоги 24.02: Ультиматум Maruv и вручение Оскаров



В Киеве прошло вече за честные выборы

В центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практики подкупа избирателей. Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.

Украинка отправляла с телефона отца угрозы кандидату в президенты

Сотрудники Национальной полиции установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты: ею оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Девушка посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Певице Maruv выдвинули ультиматум по участию в Евровидении

Певица Maruv, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в России. У артистки есть сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на принятие решения по ним.

В Лос-Анджелесе раздали Оскары

В ночь с 24 на 25 февраля американская киноакадемия Оскар вручила награды за достижения в кинематографе за 2018 год. Фильм Зеленая книга завоевал главную премию Оскар.

Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в Богемской рапсодии, статуэтку в номинации Лучшая актриса забрала Оливия Колман (фильм Фаворитка). Альфонсо Куарон, снявший фильм Рома, получил Оскар как лучший режиссер.

Также за лучшую оригинальную песню Оскара получила Леди Гага, исполнившая песню Shallow в фильме Звезда родилась.

Выборы в парламент прошли в Молдове

В Молдове состоялись парламентские выборы. Выборы впервые прошли по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам и 51 – по одномандатным округам.

После обработки 95% протоколов партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75%. Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.

Украина осудила насилие в Венесуэле и призвала пропустить гумпомощь

Украина решительно осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования доставки гуманитарной помощи в страну.

"Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net