Жители японского острова Окинава проголосовали против военной базы США

По итогам референдума на японском острове Окинава, прошедшем в воскресенье, 24 февраля, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения военной базы США.

По официальным данным, 72% участников плебисцита выступили против размещения базы Футенма на юге острова и лишь 19% – за. Явка на голосовании составила 52%. Результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство уже высказалось в пользу размещения базы.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума "чрезвычайно значимым". Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе. С 1996 года обсуждается перенос базы в более отдаленный район. При этом большая часть местных жителей выступает за полный вывод американских военных с острова.

Население Окинавы заявляет, что несет "непропорционально большое бремя", так как именно на этом острове расквартировано более чем половина 47-тысячного американского контингента в Японии.

Как следует из опроса газеты Асахи симбун, проведенного на минувшей неделе, 59% из более чем миллиона имеющих право голоса островитян выступают против возведения новой базы в нетронутых природных зонах. 16% выступили за подобное строительство. Помимо этого, 80% выступили в пользу требования, чтобы правительство под руководством Синдзо Абэ учло результаты опроса, однако это экспертами считается маловероятным. Некоторые строительные работы уже начались.

Напомним, 11 июня 2018 на авиабазе в Окинаве разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.

После ряда подобных инцидентов власти Окинавы прошлым летом потребовали прекратить полеты военной авиации над островом.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net