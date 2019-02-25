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25. 02. 2019

В США отреагировали на слова Путина о ракетах

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что не воспринимает серьезно слова президента России Владимира Путина о размещении американских вооружений в Европе. Об этом он заявил в эфире телекомпании CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", – сказал Помпео.

Он также заявил, что именно Россия нарушила условия ракетного договора.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", - пояснил госсекретарь.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов".

В ответ на это в НАТО заявили, что Россия пытается отвлечь внимание от нарушения ею ракетного договора.

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Источник: korrespondent.net

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