Кинопремьеры недели: "Свингеры 2" и "Мадонна"

Зрители увидят две французские комедии “Шутки в сторону: Миссия в Майами” и “Что-то не так с тобой”, украинскую комедию “Свингеры 2”, в которой снялись звезды отечественного шоу-бизнеса, документальный фильм Гая Гуидо “Мадонна. Рождение звезды”, комедию “30 безумных желаний”, немецко-французскую мелодраму “Транзит”, триллер “Идеальная западня” с Эмили Ратаковски в главной роли.

Шутки в сторону: Миссия в Майами

Шутки в сторону: Миссия в Майами / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Рашид Бушареб

Актеры: Омар Сі, Луис Гузман, Джастин Смит, Эрик Эбуани

Майами – город контрастов: здесь уживаются и очень богатые люди, и те, кто-еле-еле сводит концы с концами. Город многонациональный, проживает тьма афроамериканцев, латиносов, китайцы, белые… Но и уровень преступности в Майами зашкаливает.

Коп Себастьян Бушар, которого близкие зовут просто Бааба, приезжает в Майами для расследования тайны смерти лучшего другого. Парня убили члены банды наркоторговцев. Помогать афрофранцузу будет кубино-американский детектив Рикардо Гарсия. Удастся ли бесшабашному французу и законопослушному латиносу объединить усилия, и добиться справедливости?

Свингеры 2

Свингеры 2 / фото: kp.ua

Жанр: комедия

Режиссер: Андрейс Экис

Актеры: Михаил Кукуюк, Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук, Алексей Вертинский, Даша Астафьева, Dzidzio, Монро

Сиквел одноименного фильма, который вышел на экраны в 2018 году. Главный герой - по-прежнему бизнесмен Игорь. Теперь у него проблемы с потенцией и его супруге Илоне приходится искать способы вернуть супругу мужскую силу. Но ни ролевые игры, ни тантрический секс, не приносят желаемого эффекта. Единственное, что “заводит” Игоря - лайки подписчиков в соцсетях.

Мадонна. Рождение звезды

Мадонна. Рождение звезды / фото: Ivona - bigmir)net

Жанр: документальный

Режиссер: Гай Гуидо

Документальный фильм о самой успешной женщине в мировом шоу-бизнесе - Мадонне. Только у нее миллионы фанатов во всем мире, и столько же критиков. Равнодушным творчество и личная жизнь Мадонны не оставляет никого.

Лента о пути к славе Мадонны Луизы Чикконе, никому не известной танцовщицы из Нью-Йорка, на музыкальный Олимп.

30 безумных желаний

30 безумных желаний / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Питер Хатчингс

Актеры: Нина Добрев, Мейси Уильямс, Пейтон Лист, Тайлер Хеклин

Фильм-рассказ о девушке-подростке Скай, больной раком. Скай знакомится с 19-летним ипохондриком Келвином и заполняет собой его жизнь. Келвин помогает девушке исполнить 30 желаний из ее эксцентрического списка, ведь Скай многое хочет попробовать перед смертью.

Со временем Келвин понимает, что исполнение просьб Скай помогает ему самому бороться со страхами и неуверенностью. Лента не о любви, а о настоящей, искренней дружбе.

Что-то не так с тобой/Нежная рука закона

Что-то не так с тобой/Нежная рука закона / фото: KINOafisha.ua

Жанр: комедия

Режиссер: Пьер Сальвадори

Актеры: Адель Энель, Одри Тоту, Пио Мармай

Ивонн живет в маленьком французском городке. Она - вдова, муж был полицейским и умер при исполнении, а значит считается героем. Этим фактом женщина гордится, но однажды она узнает, что супруг был далек от идеала, а именно замешан в коррупции.

Он посадил за решетку молодого парня: он 8 лет отбывал наказание за преступление, которого не совершал. Ивонн готова пойти на все, чтобы помочь Антуану вернуться к привычному способу жизни, наслаждаться ею с любимой женой. Беда только в том, что начать нормальную жизнь на свободе после длительной отсидки парню крайне сложно.

Транзит

Транзит / фото: youtube.com

Жанр: мелодрама

Режиссер: Кристиан Петцольд

Актеры: Франц Роговский, Паула Бир, Годехард Гизе

Мировая премьера состоялась совсем недавно - на Берлинале-2019. Лента снята по одноименному роману Анны Зегерс. Действие происходит в период Второй мировой войны. Немцы подступили к Парижу очень близко и Георг вынужден сбежать в Марсель с небольшим багажом.

В нем находятся рукописи, письма и мексиканская виза одного писателя, покончившего жизнь самоубийством. Георг под чужим именем хочет попасть на корабль и покинуть страну. Планы рушатся в один миг, когда он встречает загадочную Мари.

Идеальная западня

Идеальная западня / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Джордж Рэтлиф

Актеры: Эмили Ратаковски, Аарон Пол, Риккардо Скамарчио, Франческо Аквароли

Направляясь куда-то, никто не может быть уверен, что благополучно доберется к пункту назначения. Так произошло с Брайаном и Кесси. Они пока вместе, но их отношения разрушаются с каждым днем.

Воспользовавшись услугами одного сайта, они арендуют виллу в итальянской глубинке. Молодые люди хотели провести романтические каникулы. Но Кесси вдруг знакомится с Федерико. Брайан понимает, что явно проигрывает соседу. Вскоре выясняется, что у Федерико насчет пары зловещие планы.

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Источник: korrespondent.net