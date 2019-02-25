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25. 02. 2019

Отсидевшему 40 лет по ошибке суда американцу выплатят $21 млн

Американцу, которого ошибочно обвинили в двойном преступлении и почти 40 лет держали в заключении, выплатят компенсацию в размере 21 миллиона долларов. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщило ABC News.

"Неправомерно осужденный мужчина согласился на сделку с властями Калифорнии и компенсацию в размере 21 млн долларов после того, как он провел 39 лет в тюрьме за убийство, которое он не совершал", - говорится в сообщении.

В 1978 году Крейга Коули приговорили к пожизненному заключению за убийство своей девушки Ронды Вихт и ее четырехлетнего сына Дональда. Коули провел за решеткой 39 лет.

Он был освобожден в ноябре 2017 года после помилования от тогдашнего губернатора штата Джерри Брауна. На момент освобождения Коули было 70 лет. Позже он был признан "однозначно невиновным" в совершении преступления.

Теперь из местного бюджета Коули получит 4,9 миллиона долларов, а остальная сумма будет покрыта за счет страхования и другими источниками

Представители власти заявили, что это соглашение позволит избежать длительного судебного процесса, который стоил бы сторонам много денег и не является необходимым.

Похожий случай произошел в США в 2015 году. Тогда выпустили на свободу 70-летнего Джозефа Слэджа, который из-за ошибочного судебного решения провел за решеткой почти 40 лет.

А в 2014 году американец, по ошибке отсидевший 15 лет, получил $3 миллиона компенсации.

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Источник: korrespondent.net

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