Задержан экс-глава Генштаба Владимир Замана - СМИ

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает УНН со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, сейчас продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Владимир Заман занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. А с 22 февраля по июнь 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия глав Генштаба и Минобороны 1991-2017 годов, которые привели к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как государственная измена.

Напомним, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина обвиняют в срыве контрактов на 560 миллионов долларов.

В подрыве обороноспособности армии обвиняют другого бывшего министра обороны Михаила Ежеля, который возглавлял ведомство с 2010 по февраль 2012 года, а летом получил политическое убежище в Беларуси и на данный момент он проживает в Минске.

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Источник: korrespondent.net