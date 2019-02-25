На Буковине трое полицейских пострадали в ДТП

В Выжницком районе Черновицкой области трое сотрудников полиции попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 25 февраля.

Инцидент произошел накануне вечером, когда трое правоохранителей возвращались домой на частном авто. На скользком участке дороги возле пгт Берегомет 22-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину.

В результате происшествия все трое – водитель и его пассажиры 24 и 40 лет – получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

Накануне в Одессе в дорожной аварии погибли два человека. Водитель автомобиля ВАЗ, выехав на перекресток, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Также на минувших выходных произошло тройное ДТП в Дарницком районе Киева. Тогда пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net