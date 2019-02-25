Пенсионерам перед выборами обещают дополнительные выплаты

Получающие минимальную пенсию украинцы в марте-апреле получат дополнительные выплаты. Об этом во время совещания в Пенсионном фонде, в понедельник, 25 февраля, заявил президент Петр Порошенко, сообщает 112 Украина.

"В 2015-2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для армии и защиты государства, было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий нет… Сегодня мы нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - заявил Порошенко.

Президент пояснил, что компенсация пенсий распространяется только на тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

В ходе заседания министр соцполитики Виталий Рева сообщил, что реальное повышение пенсий коснется 8 миллионов украинцев. Рост в среднем составит 255 гривен.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал, что с марта размер пенсий в результате осовременивания увеличится на 17-20%.

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Источник: korrespondent.net