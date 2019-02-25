В Борисполе напали на магазин Roshen

Входные двери магазина Roshen в городе Борисполь Киевской области неизвестные облили красной краской. Инцидент произошел утром в понедельник, 25 февраля, сообщают Вести со ссылкой на соцсети.
Отмечается, что нападение на магазин произошло около пяти часов утра.
"Администрация магазина не подала заявление в полицию", - говрится в сообщени.
Напомним, 15 февраля в Киеве, на Позняках, горел магазин Roshen.
Как сообщалось, Киевская фабрика Рошен в четыре раза увеличила прибыль.
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Источник: korrespondent.net
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