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25. 02. 2019

Минкульт отстранился от скандала с Евровидением

В Министерстве культуры заявляют, что не влияют на отбор участников песенного конкурса Евровидение. Об этом говорится сообщении ведомства в Facebook.
 
 
"Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это исключительно компетенция вещателя - UA: Суспільне, не подчиняется Министерству культуры", - говорится в сообщении.
 
Также отмечается, что Минкульт не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его.
 
"Министерство культуры Украины не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины ", - говорится в разъяснении
 
Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.
 
Позже стало известно, что UA: Суспільне поставило певице ряд условий для участия в конкурсе, несмотря на победу. Maruv заявила, что ее пытаются заставить отказаться представлять Украину на конкурсе в Израиле. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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