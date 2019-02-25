Минкульт отстранился от скандала с Евровидением

В Министерстве культуры заявляют, что не влияют на отбор участников песенного конкурса Евровидение. Об этом говорится сообщении ведомства в Facebook.

"Министерство культуры Украины и, в частности, министр культуры, никогда не имели и не имеют никакого влияния на проведение отборов артистов к этому песенному конкурсу. Это исключительно компетенция вещателя - UA: Суспільне, не подчиняется Министерству культуры", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минкульт не формирует политику канала и никоим образом не финансирует его.

"Министерство культуры Украины не выбирает жюри и не контролирует отбор участников этого конкурса (Евровидения). Министерство культуры Украины также не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция вещателя - Общественного вещателя Украины ", - говорится в разъяснении

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

Позже стало известно, что UA: Суспільне поставило певице ряд условий для участия в конкурсе, несмотря на победу. Maruv заявила, что ее пытаются заставить отказаться представлять Украину на конкурсе в Израиле.

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Источник: korrespondent.net