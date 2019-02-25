Лента RSS
Подписаться на ленту
25 февраля 2019, понедельник, 12:53
+4°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
25. 02. 2019

В ООН назвали число убитых правозащитников и журналистов за три года

За последние три года в мире были убиты более тысячи правозащитников и журналистов. Такие данные озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС в понедельник, 25 февраля.

"Более тысячи защитников прав человека и журналистов были убиты за последние три года", – сказал Гутерриш в Женеве на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвав "сделать больше" для их защиты и прекращения репрессий, привлечения виновных к ответственности.

"Мы не должны терпеть возмутительную почти полную безнаказанность в связи с преступлениями против журналистов и других работников СМИ", – отметил он.

Гутерриш сообщил, что поручил своему специальному советнику по предупреждению геноцида Адама Диенгу "собрать команду ООН для усиления ответа" на заявления, разжигающие ненависть, и представить соответствующий "глобальный план действий".

Участники сессии СПЧ (25 февраля – 22 марта) рассмотрят положение в области прав и свобод в трех десятках стран, включая Украину, Венесуэлу и Сирию. Внимание будет уделено также таким темам, как защита детей от насилия, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в мире были убиты 94 журналиста. Число погибших сотрудников СМИ выросло впервые за три года. Наиболее опасной страной стал Афганистан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.